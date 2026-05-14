Città della Scienza un weekend dedicato alla luce tra esperimenti show e laboratori

A Napoli, nel museo Corporea, si svolge un evento speciale dedicato alla luce nei giorni del 16 e 17 maggio. Durante il fine settimana, vengono organizzati laboratori, esperimenti e spettacoli che coinvolgono il pubblico in attività legate alla fisica della luce. L’evento fa parte delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Luce e propone momenti di approfondimento e intrattenimento sul tema.

Città della Scienza celebra la Giornata Internazionale della Luce il 16 e 17 maggio al museo Corporea di Napoli con un weekend di laboratori, esperimenti, spettacoli e attività divulgative dedicate alla fisica della luce e alle sue applicazioni. La Giornata Internazionale della Luce, istituita dall’ Unesco nel 2015 e celebrata il 16 maggio in ricordo del primo laser funzionante realizzato nel 1960 dal fisico e ingegnere statunitense Theodore Harold Maiman, punta a valorizzare il ruolo della luce e delle tecnologie fotoniche nello sviluppo scientifico, culturale, educativo ed economico sostenibile. Per l’occasione, Città della Scienza propone due giornate di attività al museo Corporea, pensate per famiglie, bambini, studenti e appassionati di ogni età.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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