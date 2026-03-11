Al via a 1° Pulsar - festival Stem che riunisce istituzioni scienza e spettacolo

Al primo Pulsar, il festival dedicato a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, si sono riuniti rappresentanti di istituzioni, scienziati e artisti. L'evento di apertura ha registrato il tutto esaurito e ha coinvolto il pubblico con dimostrazioni pratiche e presentazioni. La manifestazione si svolge a Roma e proseguirà con una serie di iniziative fino alla fine del mese.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - Un'apertura da tutto esaurito con l'evento di lancio di “Pulsar – Festival delle Stem 2026”, il progetto nato da un'idea di iliad e realizzato da Open per avvicinare le nuove generazioni alle discipline scientifiche e accendere curiosità, talento e nuove vocazioni. Le discipline Stem sono fondamentali per il nostro futuro e la rassegna punta a riportarle in primo piano: per la prima volta, iliad e Open hanno tradotto questo impegno in un vero e proprio festival, in grado di coinvolgere giovani, istituzioni, accademia e comunità locali attraversando l'Italia da Nord a Sud. Un festival pensato per irradiare passione, idee e innovazione, proprio come una pulsar diffonde la sua luce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

