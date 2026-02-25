Commissariato San Pietro | dopo consegna immobile l’iter si blocca Stefanazzi interroga il Ministro

Il deputato Pd si chiede se corrispondano al vero le notizie relative a un presunto blocco o rallentamento delle attività dovuto a carenze di risorse finanziarie SAN PIETRO VERNOTICO - Il 5 luglio del 2024 (all'indomani dell'assalto a un portavalori sulla 613) si parlò per la prima volta dell'istituzione di un commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico (leggi qui). A febbraio del 2025 fu individuata la sede, successivamente furono avviati lavori di messa in sicurezza dell'immobile (leggi qui), il 31 marzo dello stesso anno in prefettura si riunì il Comitato per l'ordine e la sicurezza e fu annunciata ufficialmente l'istituzione del commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico, il terzo nella provincia, con apertura entro la fine dell'anno (2025, leggi qui). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

