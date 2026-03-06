Fratelli d’Italia San Pietro Vernotico | il cerchio si chiude Definito il nuovo direttivo cittadino

Fratelli d’Italia a San Pietro Vernotico ha annunciato la composizione del nuovo direttivo cittadino, chiudendo così il ciclo di riorganizzazione iniziato con la fase congressuale. La presentazione ufficiale del team locale completa il quadro politico del partito nella città, segnando un passo importante per la sua presenza sul territorio.

L'obiettivo dichiarato del nuovo direttivo è quello di porsi come interlocutore attento e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale SAN PIETRO VERNOTICO – Si completa il mosaico politico di Fratelli d’Italia a San Pietro Vernotico. Dopo la fase congressuale che aveva gettato le basi del circolo locale, il direttivo cittadino è ufficialmente al completo. Una scelta, quella di non chiudere immediatamente la "rosa" dei nomi, dettata dalla volontà di includere tutte le sensibilità del partito, garantendo una rappresentanza unitaria e coesa. Alla presenza dei vertici provinciali – tra cui il consigliere regionale Luigi Caroli e l’europarlamentare Chiara Gemma – il partito aveva già tracciato la rotta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Programmi e candidati in alto mare, strappo in Fratelli d’Italia: si dimette il direttivoGALLIPOLI – Scelte nevralgiche e strategiche rinviate o mai prese in considerazione, e una campagna elettorale per le elezioni comunali per Gallipoli...

San Pietro Vernotico disegna il suo futuro: al via il percorso partecipativo per il PumsSAN PIETRO VERNOTICO – Come si muoveranno i cittadini di San Pietro Vernotico nei prossimi anni? La risposta inizierà a prendere forma giovedì 19...

Aggiornamenti e notizie su Fratelli d'Italia San Pietro Vernotico....

Temi più discussi: Si riunirà martedì 3 marzo il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori; FdI e le ragioni del Sì a convegno; Poteri speciali per Roma: la riforma si ferma. Cosa si nasconde dietro l'intesa tra Pd e Fdi; Scart del Gruppo Hera celebra le donne e la Festa della Repubblica.

Fratelli d'Italia cresce nel sesto municipio: ufficiale l'adesione della consigliera Grazia SpampinatoIl gruppo consiliare del partito nella sesta circoscrizione è composto inoltre dai consiglieri Concetto Ecora e Christian Urzì ... cataniatoday.it

Terminal MM3 di San Donato, esposto di Fratelli d’Italia al Comune di MilanoIl gruppo consiliare guidato da Guido Massera denuncia disservizi e chiede interventi urgenti su illuminazione, pensiline, ascensore e sicurezza nell’area di confine con San Donato Milanese ... 7giorni.info

Croce Rossa Italiana Sede di Castel San Pietro Terme - facebook.com facebook