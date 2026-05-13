I pappagalli divorano le mandorle nelle campagne baresi | la Regione studia il piano di contenimento

Nelle campagne della provincia di Bari, i pappagalli stanno causando danni alle colture di mandorle, divorandone grandi quantità. La presenza di questi uccelli esotici ha portato a un aumento dei problemi economici per gli agricoltori locali. La Regione ha annunciato l’intenzione di predisporre un piano di contenimento per affrontare questa situazione. La situazione si è evoluta da un fenomeno di colore a una vera e propria emergenza per le aree rurali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui