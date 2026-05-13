I pappagalli divorano le mandorle nelle campagne baresi | la Regione studia il piano di contenimento
Nelle campagne della provincia di Bari, i pappagalli stanno causando danni alle colture di mandorle, divorandone grandi quantità. La presenza di questi uccelli esotici ha portato a un aumento dei problemi economici per gli agricoltori locali. La Regione ha annunciato l’intenzione di predisporre un piano di contenimento per affrontare questa situazione. La situazione si è evoluta da un fenomeno di colore a una vera e propria emergenza per le aree rurali.
Non è una pacifica convivenza, ma un vero e proprio assedio economico. Quella che sembrava una nota di colore esotica tra i palazzi di Bari e dei Comuni della provincia, si è trasformata in un flagello per le campagne dell'hinterland. I parrocchetti monaci non si limitano a volare: questi piccoli.🔗 Leggi su Baritoday.it
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