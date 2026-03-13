Sanità Service Regione Puglia | Sospenda assunzione personale per contenimento della spesa

La Regione Puglia ha chiesto a Sanità Service di sospendere le assunzioni di personale per ridurre i costi. La decisione riguarda le disposizioni urgenti per il contenimento della spesa e il monitoraggio delle attività. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente e riguarda direttamente l’ente coinvolto. La misura si applica fino a nuove indicazioni e mira a limitare le assunzioni non essenziali.

Sanità Service: disposizioni urgenti per il contenimento della spesa e monitoraggio Nelle more della prossima adozione delle misure regionali finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di governo, contenimento e controllo della spesa del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative e la coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, la struttura della. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sanità Service, Regione Puglia: “Sospenda assunzione personale per contenimento della spesa” Articoli correlati Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni di euro: le misure di contenimento non basteranno Leggi anche: Sanità in Puglia, il buco è di 369 milioni di euro: le misure di contenimento non basteranno Approfondimenti e contenuti su Sanità Service Temi più discussi: Puglia, per il buco della sanità non basta alzare l'Irpef. I ministeri: Tagliare reparti e farmaci; Pulizie negli ospedali della Asl Brindisi: Internalizzare il servizio in Sanitaservice; Sanitaservice Taranto, Usb proclama agitazione e presidio il 12 marzo; Borraccino a fianco dei lavoratori Sanitaservice. Sanità, la Regione tira il freno a mano e blinda la spesa regionale: assunzioni, incarichi e appalti sospesiLa Regione Puglia tira il freno a mano - e nelle more delle nuove misure regionali finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di governo, contenimento e controllo della spesa del servizio sanitario ... foggiatoday.it Sanità Service, Regione Puglia: Sospenda assunzione personale per contenimento della spesa* attivazione di appalti di servizi o qualsiasi altra forma di esternalizzazione che comportino l’impiego di personale. Inoltre si richiamano le medesime strutture competenti del Dipartimento ... ilsipontino.net #Andria- Report SanitaService, 140mila interventi nel 2025 #sanità #interventi - facebook.com facebook