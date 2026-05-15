Piano City all' aeroporto di Linate le grandi colonne sonore del cinema

In occasione della nuova edizione di Piano City, l'aeroporto di Linate ha accolto questa mattina un pianista che ha eseguito alcune delle colonne sonore più celebri del cinema. L'evento si è svolto nell'area partenze dello scalo milanese, offrendo ai viaggiatori una selezione di brani riconoscibili e apprezzati. La performance ha coinvolto il pubblico presente, creando un momento di musica dal vivo tra le partenze dei voli. L'artista ha interpretato pezzi conosciuti, portando un tocco musicale all'ambiente aeroportuale.

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