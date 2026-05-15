Piano City all' aeroporto di Linate le grandi colonne sonore del cinema
In occasione della nuova edizione di Piano City, l'aeroporto di Linate ha accolto questa mattina un pianista che ha eseguito alcune delle colonne sonore più celebri del cinema. L'evento si è svolto nell'area partenze dello scalo milanese, offrendo ai viaggiatori una selezione di brani riconoscibili e apprezzati. La performance ha coinvolto il pubblico presente, creando un momento di musica dal vivo tra le partenze dei voli. L'artista ha interpretato pezzi conosciuti, portando un tocco musicale all'ambiente aeroportuale.
Le grandi colonne sonore del cinema all'aeroporto di Linate: questa mattina in occasione della nuova edizione di Piano City, lo scalo milanese ha ospitato nell'area partenze i l pianista Claudio Maviglia, con alcune delle musiche più iconiche del grande schermo. Dalle composizioni per 'Nuovo Cinema Paradiso' di Ennio Morricone a quelle per 'La vita è bella' di Nicola Piovani, passando per il'Il Postino' di Luis Bacalov, 'Moon River' di Henry Mancini, 'Somewhere Over the Rainbow' di Harold Arlen e molti altri capolavori senza tempo, il concerto ha trasformato uno spazio di passaggio come l’aeroporto in un luogo di ascolto, incontro e bellezza condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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