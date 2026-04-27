Audizioni su elezioni Camera e Senato martedì 28 e giovedì 30 aprile

Martedì 28 aprile e giovedì 30 aprile si terranno le audizioni della Commissione Affari costituzionali sulla legge elettorale per la Camera e il Senato. La Commissione ascolterà rappresentanti di partiti e altri soggetti coinvolti nel dibattito, per approfondire vari aspetti delle proposte in discussione. Le sedute si svolgeranno nella sede parlamentare, con appuntamenti programmati nelle due date indicate.

ROMA – Martedì 28 aprile, la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, svolge le seguenti audizioni: ore 11 Lara Trucco, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Genova, Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento, e Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l’Università telematica “Mercatorum” ore 12 Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Audizioni su elezioni Camera e Senato martedì 28 e giovedì 30 aprile Notizie correlate Meteo | Previsioni per martedì 28 aprileA Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. 25 aprile, Mattarella e Giorgia Meloni all'Altare della Patria con i presidenti di Camera e SenatoTerminata la cerimonia solenne per la deposizione di una corona d'alloro, in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, il Presidente... Una raccolta di contenuti Si parla di: I parlamentari vorrebbero modificare la legge elettorale ogni mese. Audizioni su elezioni Camera e Senato martedì 28 e giovedì 30 aprileROMA - Martedì 28 aprile, la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti Disposizioni in ... lopinionista.it Parlamento. Agenda settimanale di Camera e Senato. Al via audizioni su decreto BalduzziSettimana di audizioni in Commissione Affari Sociali sul decreto Balduzzi. Saranno audite le regioni, la Fnomceo, la Fiaso, i sindacati del territorio e gli ospedalieri ma anche Farmindustria, Aifa e ... quotidianosanita.it