Nuove giostrine nei parchi comunali di Brindisi | Iniziata l' installazione

Nella città di Brindisi sono in corso di installazione nuove giostrine nei parchi pubblici, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. L’intervento riguarda diverse aree verdi della città, dove sono stati avviati i lavori di montaggio delle attrezzature dedicate ai bambini. La fase di installazione è attualmente in corso e coinvolge più parchi comunali.

L'assessore Livia Antonucci: “Promessa mantenuta. Interventi al Perrino, alla Commenda ed a Tuturano" BRINDISI – Sono in corso di installazione, su iniziativa dell’amministrazione comunale di Brindisi, giostrine per bambini in alcuni parchi pubblici della città. Si tratta di attrezzature omologate e dotate di tutti i sistemi di sicurezza per consentire ai più piccoli di giocare liberamente. “Con l’avvio del montaggio di queste giostrine – afferma l’Assessore ai Parchi Livia Antonucci – abbiamo voluto tenere fede ad una promessa fatta ai nostri concittadini. Siamo partiti dal rione Perrino, con le giostre nel parco di viale Arno e proseguiremo con il Parco La Gioia di Tuturano e con il parco situato nei pressi di via Santa Maria Ausiliatrice, nel rione Commenda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

