Pia Tuccitto torna con il nuovo singolo ' ' My sister is down' '

E' una canzone piena d'amore. E' dedicata a Giorgi, sorella con Sindrome di Down dell'artista. Così Pia Tuccitto, cantautrice casentinese che ha al suo attivo una lunga carriera ricca di prestigiose collaborazioni, presenta il suo nuovo brano. “Bambolina, a cosa stai pensando, tu così diversa.”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Pia Tuccitto torna con il nuovo singolo ”Come Sto Non lo so”

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