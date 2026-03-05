Dopo il grande riscontro ottenuto al Sanremo Festival della Canzone Cristiana 2026, la cantautrice siciliana Mariateresa, all’anagrafe Mariateresa Pavia, annuncia l’uscita ufficiale del suo nuovo singolo “Luce Universale”, disponibile dal 5 marzo su tutte le piattaforme digitali e negli store online. “Luce Universale” rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico della giovane artista, che negli ultimi anni ha consolidato la propria identità musicale attraverso importanti esperienze live, partecipazioni televisive su Rai 2, Sky e Canale Italia, e radiofoniche come Rai Radio 2, oltre a festival nazionali e riconoscimenti della critica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Atomheartmagazine.com - "Luce Universale": Mariateresa torna con il nuovo singolo

