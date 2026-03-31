“Nessuna connessione”: il nuovo singolo di Maria Pia Pizzolla è un invito a ritrovare il silenzio interiore. Con “Nessuna connessione”, il nuovo singolo disponibile dal 4 aprile in digitale e dal 7 aprile in radio, la cantautrice Maria Pia Pizzolla firma un brano che attraversa il nostro tempo con lucidità e delicatezza. È un gesto artistico che non si limita a osservare il mondo, ma lo interroga, lo sospende, lo costringe a un respiro più lento. In un’epoca in cui tutto corre, il brano invita a fermarsi, a sottrarsi al rumore costante, a ritrovare un equilibrio che sembra sfuggire proprio quando crediamo di essere più connessi che mai. Il paradosso dell’iper-connessione: sempre raggiungibili, sempre più lontani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Nessuna connessione: il nuovo singolo di Maria Pia Pizzolla

Articoli correlati

Tosca lancia il nuovo singolo “Io non esisto senza te” con Maria Bethâniaphoto credit: Riccardo GhilardiROMA – Disponibile da oggi “Io non esisto senza te”, secondo singolo di Tosca che anticipa l’album di prossima uscita...

Alguer Rugby, il Tar conferma l’ordinanza sull’impianto di Maria PiaL’Alguer Rugby ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal Tar Sardegna riguardo all’impianto comunale di Maria Pia, in attesa di una gara...