Nel Sud-est asiatico, le importazioni di petrolio, merci e fertilizzanti provenienti dalla Russia continuano a crescere, contribuendo a rafforzare le relazioni commerciali tra le due aree. Le rotte marittime sono fondamentali in questo scambio, permettendo alla Russia di mantenere i flussi di esportazione nonostante le sanzioni e le tensioni internazionali. La posizione geografica della Russia, che si affaccia su mari strategici, facilita queste rotte di approvvigionamento, anche in un contesto di conflitti e restrizioni economiche.

È nei mari che si sta consumando l'ultima vendetta russa: Mosca, forte della sua geografia, riesce ad aggirare le onde d'urto della guerra sciita. Le rotte dell'energia e del cibo sono bloccate in Medio Oriente per lo stallo dello Stretto di Hormuz: è soffocato dal controllo incrociato dei pasdaran e della Marina Usa, dalle ostentate e sdegnate minacce statunitensi e iraniane sulla ripresa dei combattimenti. Così sono bloccati anche flussi di petrolio, merci e fertilizzante: alimentano carenze che in alcuni Paesi stanno già innescando crisi che possono rivelarsi senza precedenti. "L'emergenza in Medio Oriente non è una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petrolio, merci e fertilizzanti: così il Sud-est asiatico fa arricchire Mosca

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