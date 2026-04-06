Nel Sud-Est asiatico, i governi stanno intensificando i piani per sviluppare l’energia nucleare, cercando di affrontare una crisi energetica che si è aggravata a causa dei conflitti in Medio Oriente. Diversi paesi della regione hanno avviato progetti per la costruzione di centrali nucleari e hanno firmato accordi con aziende internazionali del settore. La decisione arriva in un momento di crescente domanda di energia e di ridotte riserve di combustibili fossili.

Il Sud-Est asiatico sta accelerando l’adozione dell’energia nucleare per risolvere una crisi energetica acuta causata dai conflitti in Medio Oriente. La svolta strategica coinvolge nazioni come Vietnam, Indonesia e Filippine, che mirano all’indipendenza energetica entro il 2030. Le Filippine hanno dovuto dichiarare uno stato di emergenza energetica nazionale della durata di un anno. Questa decisione arriva mentre i prezzi del greggio schizzano verso l’alto, causando file interminabili ai benzinai e un’inflazione che morde il potere d’acquisto dei cittadini. L’impatto della crisi è visibile anche nei servizi essenziali. In Vietnam sono stati... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud-Est asiatico: l’atomo per sconfiggere la crisi energetica

Guerra Iran, nel sud-est asiatico è crisi energetica: nelle Filippine si lavora solo quattro giorni, la Thailandia taglia l’aria condizionataIn tutto il sud-est asiatico, i governi si stanno impegnando per trovare metodi per ridurre i consumi e proteggere la popolazione dalla grave...

Crisi energetica da conflitto dell’Iran: scuole chiuse, razionamenti e lavoro da remoto in Bangladesh, Pakistan e nel Sud-est asiaticoIl conflitto con l'Iran ha innescato una crisi energetica che si estende ben oltre il Medio Oriente, colpendo con forza i Paesi del Sud-est asiatico.

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Perché il Sud-Est asiatico cambia rotta e apre all’energia nucleareLa guerra in Medio Oriente e la crisi energetica hanno scoperto la vulnerabilità del Sud-Est Asiatico. Che ora torna a considerare l'energia nucleare. lettera43.it

Alla scoperta dei gioielli del Sud Est asiaticol country hopping è uno dei più recenti trend di viaggio e KIBO lo propone in una delle aree del mondo nella quale è specialista: il Sud Est asiatico. Collaborando da anni con i migliori operatori loc ... dailygreen.it

04/04/2026 Una linea selvaggia e incassata sul versante Est/Sud-Est del Monviso. Il pensiero corre veloce ad Alberto, conosciuto fugacemente in cima, e rimasto purtroppo per sempre lassù. facebook

Il Sud-est asiatico ha assunto sempre maggiore rilevanza per le direttrici nazionali di diplomazia della crescita. Su delega del Ministro @Antonio_Tajani, prime consultazioni bilaterali a #Singapore tra il SG di #Farnesina Amb. Guariglia e l’omologo Albert Chu x.com