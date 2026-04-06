Negli ultimi tempi, il Sud-Est asiatico ha mostrato un interesse crescente verso l’energia nucleare, un settore che fino a poco tempo fa non aveva molta presenza nella regione. Questa svolta si verifica in un momento in cui le tensioni e i conflitti in Medio Oriente stanno influenzando le strategie energetiche di diversi paesi. La regione, che fino a ora si affidava principalmente ad altre fonti, sta valutando nuove opzioni per diversificare le proprie fonti di energia.

Il nucleare non è mai stato di casa nel Sud-Est asiatico. Almeno finora, perché le conseguenze della guerra in Medio Oriente sembrano destinate a cambiare in modo drastico quello che sembrava ormai un dato acquisito: la regione non produce energia attraverso l’atomo. Sì, perché nonostante i Paesi dell’area esplorino l’uso del nucleare civile sin dalla fine degli Anni 50, questo interesse non si è mai tradotto in una reale produzione energetica. Nel corso dei decenni, i progetti in tal senso sono stati ripetutamente rinviati, sospesi o cancellati. Le cause? Cambiamenti politici interni, oscillazioni nel sostegno governativo, vincoli finanziari e soprattutto l’impatto di grandi disastri globali come Chernobyl e Fukushima, che hanno influenzato profondamente l’opinione pubblica e reso politicamente costoso portare avanti programmi nucleari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il Sud-Est asiatico cambia rotta e apre all’energia nucleare

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