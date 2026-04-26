Carrellati che brutti | arrivano le isole ecologiche

A Lecce, il Comune ha annunciato l’introduzione di isole ecologiche per sostituire i carrellati nel centro storico. L’obiettivo è ridurre la presenza di questi contenitori mobili, che spesso vengono considerati poco estetici, e favorire un sistema di raccolta differenziata più ordinato. La decisione fa parte di un progetto volto a migliorare l’aspetto e la vivibilità delle aree centrali della città.

Operazione “pulizia” a Lecce dove l’obiettivo di Palazzo Carafa è ridurre – se non eliminare – la presenza dei carrellati nel centro storico, restituendo decoro e ordine a vicoli e stradine immerse nel Barocco. Ma anche nel centro urbano. A Lecce è ormai tutto pronto per l’installazione, attesa entro l’estate, di 15 isole ecologiche intelligenti: un intervento, finanziato dal Pnrr per 781.731 euro, che punta a digitalizzare la raccolta differenziata, probabilmente abbattere i tempi di gestione del servizio e rendere più efficiente il sistema dei conferimenti, con un incremento atteso delle percentuali di raccolta. Due tipologie di cassonetti...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologiche Notizie correlate Arrivano le isole ecologiche per i rifiuti a Viterbo, quando e dove vengono installateInformatizzate, servono per evitare l'abbandono "selvaggio" e saranno collocate in tutto il territorio urbano incluse le frazioni Dopo un iter... Leggi anche: Mattinata, da oggi attive le nuove isole ecologiche