Mattinata da oggi attive le nuove isole ecologiche

Da ilsipontino.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina sono operative le nuove isole ecologiche intelligenti a Mattinata, installate per migliorare il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Il periodo sperimentale durerà fino al 30 giugno 2026. Le isole sono state messe in funzione per offrire un sistema di smaltimento dei rifiuti più integrato ed efficiente.

♻️ Mattinata. Da oggi attive le nuove isole ecologiche intelligenti – Periodo sperimentale fino al 30062026♻️ Entrano ufficialmente in funzione da oggi le isole ecologiche intelligenti, installate per integrare e rendere ancora più efficiente il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Un progetto sperimentale che permetterà di monitorare l'uso delle attrezzature con l'obiettivo di rimodulare, eventualmente, gli orari e le modalità di conferimento oltre al rilevamento di eventuali disfunzioni che potrebbero verificarsi. 🕒 Orari di conferimento📅 dal 2106 al 2009⏰ dalle... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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