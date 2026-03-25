Dopo il successo di tre repliche dello spettacolo "Dancing Queen" portato in scena a novembre 2025, Musical Show Group torna con una nuova produzione che promette di incantare il pubblico: "Neverland", spettacolo liberamente ispirato alla favola di Peter Pan che farà il suo debutto venerdì 8 maggio alle 20.45 al Teatro Salesiani. Questo musical in due atti, interamente cantato e recitato dal vivo, presenta le musiche di Edoardo Bennato e una compagnia di artisti di grande talento. La storia di Peter Pan, un classico della letteratura per ragazzi, viene rivisitata in chiave musicale per offrire un'esperienza unica e coinvolgente. La regia e le coreografie sono curate da Sara Del Vivo, al timone della MSG da quasi 10 anni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Neverland", venerdì 8 maggio il musical ispirato a Peter Pan ai Salesiani

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