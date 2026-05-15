Neverland venerdì 15 maggio ai Salesiani la replica del musical ispirato a Peter Pan
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Dopo il tutto esaurito dell’8 maggio, la Musical Show Group replica lo spettacolo. Venerdì 15 maggio alle 20.45 il sipario del Cinema Teatro Salesiani si riapre su Neverland, musical in due atti liberamente ispirato alla favola di Peter Pan. La prima replica ha già portato 500 persone a “volare”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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