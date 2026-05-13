Quando Peter Jackson fu cacciato da Cannes per i pantaloncini | il retroscena assurdo che fa ridere la Croisette

Durante una delle sue apparizioni a Cannes nel 2026, il regista ha raccontato un episodio che risale ai suoi inizi, quando fu allontanato dal festival a causa di un errore legato ai pantaloncini indossati. L’aneddoto ha suscitato risate tra il pubblico, rievocando un episodio che si svolse nel suo primo approccio con il Palais des Festivals. La storia è rimasta impressa come uno dei momenti più divertenti della sua partecipazione alla manifestazione.

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Tra i racconti più divertenti della masterclass che Peter Jackson ha tenuto a Cannes 2026, quello in cui rievoca il suo primissimo contatto con il Palais des Festivals. Il regista ha condiviso un piccolo episodio imbarazzante che racconta bene la storia del giovane outsider che nel lontano 1987 arrivava dalla Nuova Zelanda senza conoscere davvero le regole non scritte del mondo del cinema internazionale. Il regista della trilogia del Signore degli Anelli racconta di essere arrivato a Cannes pieno di entusiasmo dopo aver completato tutta la procedura di accredito per il film Bad Taste. “Avevo compilato i moduli, mandato le foto, fatto tutto quello che dovevo fare”, spiega.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Quando Peter Jackson fu cacciato da Cannes per i pantaloncini: il retroscena assurdo che fa ridere la Croisette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood(Adnkronos) – La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza. Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Temi più discussi: Elijah Wood consegna la Palma d'oro alla carriera a Peter Jackson: Mi ha cambiato la vita; SPECIALE Peter Jackson: Just for Fun!; Cannes 2026, festival al via con Jane Fonda e Gong Li. Il racconto della prima serata e i premi; I Beatles per Peter Jackson, Palma alla carriera. Peter Jackson torna a Cannes da leggenda e riceve la Palma d’oro d’onore, il riconoscimento che celebra una carriera capace di cambiare il cinema fantasy per sempre. Dagli esordi folli e visionari di Fuori di testa e Splatters – Gli schizzacervelli fino alla ri x.com Quando Peter Jackson fu cacciato da Cannes per i pantaloncini: il retroscena assurdo che fa ridere la CroisetteIl regista de Il Signore degli Anelli racconta il suo primo ingresso al festival: fu espulso per un dettaglio assurdo che oggi fa sorridere. cinemaserietv.it Peter Jackson: Il Signore degli Anelli? Lo giravo fingendo di sapere cosa fare |Cannes – In una sala Debussy affollata Peter Jackson incontra il pubblico per ricordare la sua trilogia gigante e viene accolto da una lunga standing ovation. Il primo assaggio del Signore degli anell ... repubblica.it