A Perugia, nel chiostro di San Fiorenzo, si tiene una mostra intitolata Pop-Osb, con l'artista Mirco Gatti. L'evento presenta le sue opere, caratterizzate da uno stile definito bulimico. Durante la serata, è prevista anche la lettura di un reading letterario, accompagnato da alcuni esperti del settore. L'appuntamento richiama l'attenzione sulla capacità dell'artista di coinvolgere il pubblico attraverso le sue creazioni e le performance organizzate nello spazio storico.

? Domande chiave Come può un talento definito bulimico scuotere il chiostro di San Fiorenzo?. Chi sono gli esperti che accompagneranno il reading letterario durante la serata?. Cosa nasconde la produzione privata di uno dei volti culturali di Perugia?. Perché questa mostra segna il ritorno strategico delle arti visive a Perugia?.? In Breve Inaugurazione 23 maggio ore 19 al chiostro di San Fiorenzo con Luigi Petruzzellis.. Mostra visitabile ogni giorno dalle 18 dal 24 maggio al 21 giugno.. Reading del catalogo con Caterina Martino, Massimiliano Burini e Giulia Zeetti alle 20.. Collaborazione tra associazione Nemo ed Encuentro per integrare arte e letteratura spagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, Mirco Gatti al chiostro di San Fiorenzo: mostra Pop-Osb

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