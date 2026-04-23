Il viterbese Fiorenzo Mascagna in mostra al Centro culturale Valle Faul

Dal 23 aprile al 3 maggio, il centro culturale Valle Faul ospita una mostra dedicata alle sculture dello scultore locale Fiorenzo Mascagna. L'esposizione, realizzata con il supporto della Fondazione Carivit e patrocinata dal comune di Viterbo, presenta le sue opere più recenti. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di ammirare le creazioni dell’artista nel suo territorio di origine.

Dal 23 aprile al 3 maggio, grazie al contributo della Fondazione Carivit e al patrocinio del comune di Viterbo, è possibile visitare, presso gli spazi del centro culturale Valle Faul, le innovative opere dello scultore viterbese Fiorenzo Mascagna. La mostra, dal titolo “Appuntamenti sulla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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