Perugia Kind and Generous | Marta Del Grandi in concerto da Monimbó

In una delle città italiane, un concerto si svolgerà presso una bottega di commercio equo e solidale, con artisti selezionati anche per le loro sensibilità su temi ambientali, sociali e culturali. L’evento fa parte di un progetto chiamato “Kind and Generous”, promosso dall’organizzazione Altromercato, che organizza regolarmente incontri musicali all’interno delle proprie strutture. Marta Del Grandi sarà tra gli artisti protagonisti di questa iniziativa, che mira a unire musica e impegno sociale.

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