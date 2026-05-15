Perugia Kind and Generous | Marta Del Grandi in concerto da Monimbó
In una delle città italiane, un concerto si svolgerà presso una bottega di commercio equo e solidale, con artisti selezionati anche per le loro sensibilità su temi ambientali, sociali e culturali. L’evento fa parte di un progetto chiamato “Kind and Generous”, promosso dall’organizzazione Altromercato, che organizza regolarmente incontri musicali all’interno delle proprie strutture. Marta Del Grandi sarà tra gli artisti protagonisti di questa iniziativa, che mira a unire musica e impegno sociale.
Altromercato lancia “Kind and Generous” un format di eventi musicali all’interno delle proprie Botteghe, con artisti e artiste scelte non solo per la qualità della loro musica, ma per la loro sensibilità verso temi ambientali, sociali e culturali.L’evento di lancio si terrà a Perugia il 16 maggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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