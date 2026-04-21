Concerto a Genova Fabbri | Miracolo progressista? A Ferrara grandi eventi da anni

A Genova si è svolto un concerto organizzato da un musicista noto, che ha commentato come la scena musicale e gli eventi pubblici siano ormai simili a quelli di altre città italiane, come Ferrara, dove da anni si organizzano grandi manifestazioni. La partecipazione del pubblico, le modalità di svolgimento e gli investimenti dei sindaci, anche di orientamenti politici diversi, mostrano continuità nel promuovere musica e spettacoli nelle piazze pubbliche.