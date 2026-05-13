Scuola mazzata dalla Corte di giustizia Ue all’Italia | Basta abuso di precari per il personale Ata Il ministero corre ai ripari

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l’Italia per l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, in particolare per il personale Ata. La decisione riguarda le modalità di assunzione e l’utilizzo di lavoratori precari, che sono state ritenute in violazione delle norme comunitarie. Il ministero dell’istruzione ha annunciato interventi per modificare le prassi adottate finora e adeguarsi alla sentenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui