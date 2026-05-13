Scuola mazzata dalla Corte di giustizia Ue all’Italia | Basta abuso di precari per il personale Ata Il ministero corre ai ripari

Da open.online 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l’Italia per l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, in particolare per il personale Ata. La decisione riguarda le modalità di assunzione e l’utilizzo di lavoratori precari, che sono state ritenute in violazione delle norme comunitarie. Il ministero dell’istruzione ha annunciato interventi per modificare le prassi adottate finora e adeguarsi alla sentenza.

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La Corte di giustizia dell’Unione europea boccia l’Italia sul fronte del precariato nella scuola. Con una sentenza destinata ad avere pesanti conseguenze politiche e amministrative, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il sistema di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (il cosiddetto personale Ata) viola il diritto europeo in materia di contratti a tempo determinato. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Ue sono vincolanti per l’Italia. I motivi. Al centro della decisione c’è il ricorso sistematico ai contratti precari, che secondo la normativa europea dovrebbe rappresentare un’eccezione e non una modalità ordinaria di gestione del personale.🔗 Leggi su Open.online

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