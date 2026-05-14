Troppi contratti di supplenza ATA concorsi 24 mesi li incentivano Il sistema viola il diritto | la Corte Ue condanna l’Italia Ecco la sentenza PDF
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza che riguarda il sistema italiano di assunzioni del personale ATA nelle scuole pubbliche. La decisione evidenzia come i contratti di supplenza, spesso di durata fino a 24 mesi, siano stati considerati in contrasto con le regole comunitarie sui contratti a tempo determinato. La sentenza si basa su un esame delle modalità di reclutamento adottate nel paese.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali viola la normativa comunitaria sui contratti a tempo determinato. La decisione arriva al termine del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro l’Italia. L'articolo “Troppi contratti di supplenza ATA, concorsi 24 mesi li incentivano. Il sistema viola il diritto”: la Corte Ue condanna l’Italia. Ecco la sentenza PDF.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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“Nessun limite ai contratti a tempo, la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata”: la Corte di Giustizia accoglie ricorso della Commissione UeLa Corte di Giustizia europea ha bocciato l’Italia sul personale della scuola dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie (Ata).
Temi più discussi: Troppi contratti di supplenza ATA, concorsi 24 mesi li incentivano. Il sistema viola il diritto: la Corte Ue condanna l’Italia; Supplenze ATA, la Corte Ue boccia i contratti a termine. Il Ministero risponde: Norme vecchie, già avviate iniziative per superare il precariato; Scuola, dopo sentenza ATA il PD chiede concorsi regolari e piano concreto di assunzioni; Nessun limite ai contratti a tempo la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata | la Corte di Giustizia accoglie ricorso della Commissione Ue.
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Troppi contratti di supplenza ATA, concorsi 24 mesi li incentivano. Il sistema viola il diritto: la Corte Ue condanna l’ItaliaLa Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali viola la normativa comunitaria su ... orizzontescuola.it
Supplenze ATA, la Corte Ue boccia i contratti a termine. Il Ministero risponde: Norme vecchie, già avviate iniziative per superare il precariatoLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. orizzontescuola.it