Negli ultimi venti giorni sono stati effettuati tre arresti nei confronti di un uomo di 46 anni, accusato di aver violato le disposizioni del giudice che gli vietavano di avvicinarsi alla madre. La vicenda riguarda una serie di episodi in cui l’uomo avrebbe continuato a frequentare la madre nonostante la misura cautelare. Le forze dell’ordine sono intervenute in più occasioni per eseguire gli arresti previsti dalla legge. La situazione è stata monitorata attentamente nelle ultime settimane.

Tris di arresti per un 46enne che non ottempera a quanto disposto dal giudice, ovvero di non avvicinarsi all’anziana mamma. L’uomo è stato così arrestato per la terza volta in meno di venti giorni, dai carabinieri della stazione di Zola Predosa, ed è accusato del reato di evasione. Il 46enne è già sottoposto infatti alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della mamma. La pattuglia dei militari dell’Arma, attivata dalla centrale operativa di Bologna, è intervenuta tempestivamente raggiungendo l’abitazione della signora che aveva chiamato il 112. La donna aveva riferito che il figlio si era presentato sotto casa citofonando insistentemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perseguita la madre: tre arresti in venti giorni

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