Tre arresti in tre settimane per maltrattamenti alla madre

Negli ultimi tre settimane sono stati eseguiti tre arresti per maltrattamenti ai danni della madre. A Casalecchio di Reno, un uomo di 46 anni è stato arrestato per la terza volta, questa volta per evasione. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le operazioni in un arco di tempo ridotto, evidenziando una serie di interventi ripetuti legati a questa vicenda.

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