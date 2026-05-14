Tre arresti in tre settimane per maltrattamenti alla madre
Negli ultimi tre settimane sono stati eseguiti tre arresti per maltrattamenti ai danni della madre. A Casalecchio di Reno, un uomo di 46 anni è stato arrestato per la terza volta, questa volta per evasione. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le operazioni in un arco di tempo ridotto, evidenziando una serie di interventi ripetuti legati a questa vicenda.
Un arresto alla settimana per un 46enne italiano finito in manette per la terza volta a Casalecchio di Reno con l'accusa di evasione. Era gia agli arresti domiciliari per aver maltrattato l'anziana madre, ma questo non è bastato a fermarlo.L'allarme è scattato quando la donna, terrorizzata.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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