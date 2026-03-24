Proseguono i servizi straordinari di controllo nella Terra dei Fuochi, con il supporto sempre più determinante della Control Room istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania. Negli ultimi tre giorni i carabinieri hanno effettuato tre arresti per reati legati alla combustione illecita di rifiuti. Nella serata di ieri i militari della Squadra Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania hanno arrestato un 45enne di origine nigeriana e una 41enne italiana. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della Control Room che ha individuato due distinti roghi in via Vicinale Trenga, a Giugliano in Campania. Le fiamme, alimentate da rifiuti di vario tipo tra cui arredi, pneumatici, plastica e componenti elettronici, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, tre arresti in tre giorni: decisiva la Control Room nella lotta alla Terra dei Fuochi

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