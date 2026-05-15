PerDirtiChe ti aspetta con un pop-up speciale all’edicola di via Scarlatti

Dal 16 al 24 maggio, l’edicola di via Scarlatti nel quartiere Vomero di Napoli ospiterà un pop-up di “PerDirtiChe”. L’installazione sarà aperta al pubblico ogni giorno dalle 10:00 alle 20:00. Durante questa settimana, i visitatori potranno accedere a questa iniziativa presso il punto vendita. La presenza di “PerDirtiChe” si inserisce in un calendario di eventi promossi in città. La manifestazione si svolge in un periodo di otto giorni, coinvolgendo gli utenti locali.

Dal 16 al 24 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, “PerDirtiChe” sarà presente con un pop-up presso l’edicola di via Scarlatti, nel quartiere Vomero di Napoli. Uno spazio insolito, scelto non a caso. L’edicola è il luogo per toccare con mano i gioielli, scoprirne la storia e il significato, e partecipare alle attività pensate per entrare a far parte della community “PerDirtiChe”. Il brand omaggerà ogni visitatore con un piccolo gadget, un modo per trasformare una semplice passeggiata in un ricordo speciale. Lucebianca, azienda produttrice del brand LeBebé, lancia ufficialmente la sua nuova linea di gioielli “PerDirtiChe”, presentata per la prima volta il 9 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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