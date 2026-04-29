Auto moto e scooter | speciale Guida con noi con la Gazzetta in edicola

Il 30 aprile sarà disponibile in edicola un inserto gratuito di 32 pagine sulla guida di auto, moto e scooter. La pubblicazione, realizzata dalla Gazzetta, presenta le principali novità del settore, offrendo informazioni aggiornate e dettagli tecnici. L’iniziativa mira a fornire ai lettori un approfondimento dedicato alle ultime tendenze e ai cambiamenti normativi che riguardano il mondo dei veicoli a motore.

Trentadue pagine gratuite con La Gazzetta dello Sport in edicola giovedì 30 aprile. Torna lo speciale Guida con noi curato da Gazzetta Motori. Auto, moto e scooter sono al centro della pubblicazione con le novità di mercato più interessanti suddivise per segmenti. Dalle cittadine alle vetture che sfiorano i cinque metri di lunghezza, dagli scooter 125 cc alle aventure maxi da oltre un litro di cilindrata. Nel dettaglio per quanto riguarda le automobili sono prese in considerazione tutte le alimentazioni, dalla classica benzina all'elettrica passando per le varie declinazioni di ibrido tra Suv e berline. Sulle moto il focus è incentrato sulle cilindrate medie da 600 a 900 cc, sui mezzi guidabili con la patente A2 e, come detto, sulle cilindrate più grandi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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