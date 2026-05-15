Percussioni e pianoforti a San Francesco al Prato

È stato il penultimo concerto della stagione musicale organizzata dalle Associazioni Amici della Musica di Perugia e Fondazione Cucinelli, svoltosi presso l’Auditorium San Francesco al Prato. La serata ha visto protagonisti un ensemble di percussioni e un pianista, che hanno offerto un programma articolato tra brani di varie epoche e stili. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un’esecuzione dal vivo senza interruzioni, in un ambiente caratterizzato dalla qualità acustica e dall’intimità dello spazio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Penultimo concerto all’ Auditorium San Francesco al Prato per la stagione della Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Cucinelli. Questa sera alle 20.30 si esibisce Tetraktis Percussioni (nella foto), celebre ensemble formato da Gianluca Saveri, Leonardo Ramadori, Gianni Maestrucci e Laura Mancini, insieme ai pianisti André Gallo e Igor Roma, perfezionati entrambi all’Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola e protagonisti di importanti carriere concertistiche a livello internazionale (solistiche, cameristiche, con orchestre), impreziosite anche da prestigiose produzioni discografiche. Il concerto sarà aperto da... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percussioni e pianoforti a San Francesco al Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Francesco al Prato inaugura l’impianto di oscuramentoIl mecenatismo contemporaneo compie ancora “miracoli“ e rende più bello e fruibile il patrimonio culturale e monumentale dell’Umbria: venerdì alle... Leggi anche: San Francesco al Prato: nuova luce per l’Auditorium di Perugia