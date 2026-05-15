Percussioni e pianoforti a San Francesco al Prato
È stato il penultimo concerto della stagione musicale organizzata dalle Associazioni Amici della Musica di Perugia e Fondazione Cucinelli, svoltosi presso l’Auditorium San Francesco al Prato. La serata ha visto protagonisti un ensemble di percussioni e un pianista, che hanno offerto un programma articolato tra brani di varie epoche e stili. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un’esecuzione dal vivo senza interruzioni, in un ambiente caratterizzato dalla qualità acustica e dall’intimità dello spazio.
Penultimo concerto all’ Auditorium San Francesco al Prato per la stagione della Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Cucinelli. Questa sera alle 20.30 si esibisce Tetraktis Percussioni (nella foto), celebre ensemble formato da Gianluca Saveri, Leonardo Ramadori, Gianni Maestrucci e Laura Mancini, insieme ai pianisti André Gallo e Igor Roma, perfezionati entrambi all’Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola e protagonisti di importanti carriere concertistiche a livello internazionale (solistiche, cameristiche, con orchestre), impreziosite anche da prestigiose produzioni discografiche. Il concerto sarà aperto da... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
San Francesco al Prato inaugura l’impianto di oscuramentoIl mecenatismo contemporaneo compie ancora “miracoli“ e rende più bello e fruibile il patrimonio culturale e monumentale dell’Umbria: venerdì alle...
Leggi anche: San Francesco al Prato: nuova luce per l’Auditorium di Perugia