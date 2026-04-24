A Perugia, l'Auditorium di San Francesco al Prato ha ricevuto un finanziamento di circa 19.000 euro da parte di Diva International Srl, destinato a coprire il costo di un nuovo oscuramento dell'abside. La decisione di intervenire sulla struttura si inserisce in un progetto di manutenzione e restauro. La proposta prevede un intervento specifico sull’elemento architettonico, volto a migliorare l’aspetto estetico e funzionale dell’edificio.

? Cosa sapere Diva International Srl finanzia con 18.949 euro il nuovo oscuramento dell'abside a Perugia.. L'intervento all'Auditorium San Francesco al Prato potenzia la programmazione degli spettacoli diurni.. Questa mattina, 24 aprile 2026, la superficie vetrata dell’abside di San Francesco al Prato è stata dotata di un nuovo sistema di oscuramento, un intervento tecnico da 18.949,04 euro finanziato tramite l’Art Bonus da Diva International Srl per potenziare le attività dell’Auditorium. Il taglio della luce solare non sarà più un ostacolo frequenta il centro culturale nel cuore di Perugia. La cerimonia che ha segnato questo traguardo ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Francesco al Prato: nuova luce per l’Auditorium di Perugia

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