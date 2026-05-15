Percorsi abilitanti eCampus 2026 | nuovo bando 60 e 30 CFU formula intensiva e riconoscimento delle attività formative pregresse Iscrizioni aperte fino al 24 giugno 2026

L’Università eCampus ha annunciato l’apertura di un nuovo bando per i percorsi abilitanti, disponibili in due modalità da 60 e 30 CFU. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno 2026, con una formula intensiva che permette di completare il percorso in tempi ridotti. Il bando prevede anche il riconoscimento delle attività formative pregresse, facilitando così l’accesso ai corsi per chi ha già maturato esperienza nel settore. La pubblicazione riguarda anche dettagli sulle modalità di iscrizione e sui requisiti richiesti.

L’Università eCampus ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso ai percorsi abilitanti da 60 CFU (All. 1) e 30 CFU (All. 2): un’opportunità strategica per laureati, diplomati, aspiranti docenti e candidati interessati a conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. I percorsi in partenza sono organizzati per rispondere alle esigenze dei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione

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