Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: ecco i bandi ancora aperti, settimane decisive. Il 30 giugno infatti è la data ultima per poter sciogliere la riserva per l'inserimento nella prima fascia GPS, per cui i calendari saranno intensi e il tirocinio dovrà procedere spedito. Tutte le info nelle pagine dedicate degli Atenei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI aperti, riaperti, graduatorie, esclusi. In corso le iscrizioni 2025/26L’Università di Roma ha aperto i bandi per i percorsi abilitanti di 60, 36 e 30 CFU, dopo averli riaperti in risposta alle numerose richieste di candidati esclusi.

60 CFU - PERCORSO ABILITANTE INSEGNAMENTO / Tutto quello che devi sapere

Temi più discussi: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ancora in corso le iscrizioni in alcuni Atenei, qualcuna deve ancora pubblicare il BANDO; Università degli Studi Link, percorsi abilitanti 60, 30 e 36 cfu: aperto il bando per posti vacanti. Domande entro il 23 febbraio; Quanto è difficile diventare docenti; GPS 2026 requisiti: quali sono e cos’è cambiato?.

Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: Avvio dei nuovi percorsi anno accademico 2025/2026Con l’inizio del nuovo anno accademico 2025/2026 sono previsti, presso le università che ne hanno presentato richiesta entro il 24 ottobre del 2025, i nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti ... tecnicadellascuola.it

Nuove edizioni dei percorsi da 60, 36, 30 CFU e 30 cfu ex art.13 con Eurosofia e E-Sofia, aggiornamento bandiAnief, grazie alla convenzione con gli enti Eurosofia e E-Sofia, offre il suo supporto a tutti coloro che desiderano abilitarsi ad una classe di concorso a tutti coloro che sono già in possesso di abi ... orizzontescuola.it

Hai ancora tempo fino alle 14 di martedì 24 febbraio per iscriverti ai percorsi abilitanti all'#insegnamento di #unistrasi: è stato pubblicato un nuovo bando per i posti residui non assegnati attraverso la precedente selezione: A12 - Discipline letterarie nell'istruzio - facebook.com facebook