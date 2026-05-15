Perché un portiere ha la colpa del Bristol City dopo l’affronto della Coppa del Mondo
Recentemente si è diffusa la notizia che Nikita Haikin, portiere del BodoGlimt, potrebbe non essere convocato per i Mondiali di quest’anno. L’annuncio ha attirato l’attenzione sui suoi ultimi due anni con la squadra norvegese, durante i quali ha avuto prestazioni positive. Tuttavia, si parla di un possibile cambio di ruolo o di esclusione dalla rosa in vista del torneo internazionale. Questa situazione ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, anche in relazione a decisioni prese dalla nazionale.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nikita Haikin ha vissuto momenti favolosi con BodoGlimt negli ultimi due anni, ma sembra destinato a perdere un posto ai Mondiali di quest’estate. Il portiere ha avuto un ruolo importante nella corsa della squadra norvegese alle semifinali di Europa League lo scorso anno e nella sua brillante forma in Champions League questa stagione. BodoGlimt hanno battuto Manchester City e Atletico Madrid nella fase a gironi prima di eliminare l’Inter negli spareggi. Ultimi video da Potrebbe piacerti Nikita Haikin pronto per il crepacuore ai Mondiali. La forma di Haikin ha attirato l’attenzione e Sport Witness riferisce che Haikin, nato in Israele e cresciuto in Russia, ha ottenuto la cittadinanza norvegese ad aprile nel suo tentativo di essere incluso nella squadra nazionale quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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