Perché un portiere ha la colpa del Bristol City dopo l’affronto della Coppa del Mondo

Recentemente si è diffusa la notizia che Nikita Haikin, portiere del BodoGlimt, potrebbe non essere convocato per i Mondiali di quest’anno. L’annuncio ha attirato l’attenzione sui suoi ultimi due anni con la squadra norvegese, durante i quali ha avuto prestazioni positive. Tuttavia, si parla di un possibile cambio di ruolo o di esclusione dalla rosa in vista del torneo internazionale. Questa situazione ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, anche in relazione a decisioni prese dalla nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui