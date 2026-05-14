Chi sono i cinque italiani morti alle Maldive

Cinque sub italiani sono morti durante un'immersione alla Maldive. Erano scomparsi mentre partecipavano a un'attività subacquea organizzata da una barca safari, la "Duke of York", come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca. Una delle vittime è una. 🔗 Leggi su Today.it

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Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone

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