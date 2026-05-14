Cinque italiani sono morti alle Maldive durante un' immersione

Cinque turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive, vicino a Alimathà nell'atollo di Vaavu. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente, che si è verificato durante un'escursione subacquea. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le famiglie delle vittime sono state informate e si attende l'esito delle verifiche. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, data la gravità dell'accaduto.

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Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nei pressi di Alimathà nell'atollo di Vaavu. A rendere nota la tragedia è stata la polizia locale. La scomparsa dei subacquei era stata segnalata intorno alle 13:.45 ora locale, quando in Italia erano le 10:45. Le. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Sullo stesso argomento Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Leggi anche: Cinque sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Cinque braccianti morti in quattro giorni: Flai Cgil: È l’esito dello sfruttamento; Strage in agricoltura. Cinque morti in quattro giorni; Taranto, ha confessato il minore che ha accoltellato un bracciante. ? Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu ei corpi sarebbero già stati ritr x.com Maldive, cinque italiani morti durante immersioneCinque italiani morti durante un'escursione subacque alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono ... ilmessaggero.it Maldive, morti cinque italiani durante un'immersioneCinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive. Lo confermano anche le autorità di Malé. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. rainews.it