Una donna ha aperto la portafinestra e ha visto il corpo di una ragazza senza chiamare immediatamente le autorità. La scelta di non rivolgersi alle forze dell’ordine ha suscitato domande sulla sua reazione. La vicenda si inserisce in un quadro in cui si indaga sulle ragioni di un comportamento che ha evitato l’intervento delle forze dell’ordine, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro questa decisione.

F ino a quanto sei disposto a rischiare per aiutare un figlio? Quali colpe sei disposto a coprire per sottrarlo alla legge? Domande che diventano fondamentali dopo quanto accaduto in un’aula di Corte d’Assise a Roma, dove si celebra il processo contro Mark Antony Samson, che ha confessato di aver ucciso la fidanzata Ilaria Sula il 25 marzo del 2025. Femminicidi e violenza di genere, perché abbiamo davvero bisogno di dati pubblici X La giovane fu attratta nell’appartamento che il ragazzo condivideva con i genitori, accoltellata, fatta a pezzi e poi chiusa in una valigia che lo stesso Samson buttò poi in un dirupo. Si accanì su di lei con una violenza cieca e nei giorni successivi, per cercare di farla franca, continuò a mandare messaggi agli amici e ai familiari di Ilaria come se fosse ancora viva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché quando il figlio ha aperto la porta e lei ha visto il corpo di Ilaria non ha chiamato la polizia?

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