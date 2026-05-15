LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | fisioterapista per l’italiano

Al torneo ATP di Roma 2026, si sta giocando il match tra Sinner e Medvedev, con il primo set vinto dall’italiano per 6-2. Nel secondo, Medvedev si è aggiudicato il parziale per 7-5. Attualmente, si sta disputando il terzo set, con Sinner avanti 3-2. Durante l'incontro è stato presente anche un fisioterapista. Mancano nove giorni all’inizio del Roland Garros.

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