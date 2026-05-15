LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | fisioterapista per l’italiano
Al torneo ATP di Roma 2026, si sta giocando il match tra Sinner e Medvedev, con il primo set vinto dall’italiano per 6-2. Nel secondo, Medvedev si è aggiudicato il parziale per 7-5. Attualmente, si sta disputando il terzo set, con Sinner avanti 3-2. Durante l'incontro è stato presente anche un fisioterapista. Mancano nove giorni all’inizio del Roland Garros.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 21.35 Mancano 9 giorni al Roland Garros. Nove.Inutile aggiungere altro. 21.33 Medvedev protesta con il giudice di sedia: “ Se chiama il fisioterapista per i crampi, non c’è una multa? “. 21.33 Fisioterapista per Sinner. Gli sta massaggiando la coscia destra. 3-2 Ace esterno. Il russo ha annullato con il servizio una palla del doppio break. A-40 Medvedev trova un allucinante rovescio incrociato. 40-40 Succede di tutto: palle corte, lob, veroniche.Poi Sinner chiude con un chop di diritto. A-40 Battuta esterna vincente del russo. 40-40 Servizio vincente al centro del n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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