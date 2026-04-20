Accusato di violenza sessuale nel Regno Unito dopo tre anni viene arrestato a Vignola

Dopo tre anni di indagini, un uomo di 45 anni, cittadino cingalese, è stato arrestato a Vignola dai carabinieri di Modena su un mandato di arresto internazionale. Le accuse a suo carico riguardano atti di violenza sessuale commessi in Scozia tra il 2021 e il 2023. L’arresto segue una procedura di estradizione richiesta dalle autorità britanniche. La vicenda coinvolge un procedimento legale ancora in corso.

Gravissime accuse di violenza sessuale, commesse in Scozia tra il 2021 e il 2023. È questo il pesante capo d'imputazione che pende su un cittadino cingalese di 45 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Modena in esecuzione di un mandato di arresto ai fini estradizionali verso il Regno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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