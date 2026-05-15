Per la costa romana, le Bandiere Blu continuano a essere un obiettivo irraggiungibile, mentre in altre zone italiane il riconoscimento viene assegnato con regolarità. La regione non ha mai ricevuto il premio in 39 edizioni, a differenza di altre località sulla penisola che vedono annualmente il riconoscimento. La differenza tra le aree si nota nelle pratiche di tutela ambientale e nelle condizioni delle spiagge, elementi che vengono valutati per l’assegnazione del marchio.

Mentre la costa italiana «è sempre più blu», come il cielo cantato da Rino Gaetano, quella romana resta invece maglia nera (non è stata mai premiata in 39 edizioni). E se il litorale laziale rimane stabile al 12esimo posto con i suoi 10 "Comuni blu" (sui 24 rivieraschi), il "litoMale" capitolino è restato fuori ancora una volta dal riconoscimento internazionale assegnato alle spiagge d'eccellenza, quelle contrassegnate dalle "Bandiere Blu", appunto, che quest'anno sono aumentate di 11 unità nel resto d'Italia (sono passate dalle 246 del 2025 alle attuali 257). Le "Bandiere Blu" laziali sono state issate quasi tutte lungo il litorale pontino (Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno, però con la mesta esclusione di San Felice Circeo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Per la costa romana le Bandiere Blu restano un miraggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Le Marche si tingono di blu: sventolano 20 bandiere lungo la costa. Ecco doveANCONA- Sono 20 le Bandiere Blu che quest’anno sventoleranno nelle Marche, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for...

Qualità del mare e sostenibilità: confermate le Bandiere Blu per tre Comuni della costaC’è grande soddisfazione sulla costa romagnola per la conferma della Bandiera Blu, che anche nel 2026 sventolerà sulle spiagge di Cesenatico, Gatteo...

Bandiere Blu 2026, quali sono i comuni napoletani premiati: l'elencoLa Campania conferma 20 località insignite del riconoscimento, consolidando il proprio ruolo tra le regioni italiane maggiormente apprezzate per la qualità del mare e dei servizi turistici ... napolitoday.it

Bandiere Blu Emilia-Romagna: Rimini torna dopo 15 anni, tutti i Comuni e le spiagge premiate in regioneAumentano per il terzo anno di fila le bandiere blu in Emilia-Romagna: quest'anno la Riviera sale a undici grazie al nuovo ingresso di Rimini ... corrieredibologna.corriere.it