Qualità del mare e sostenibilità | confermate le Bandiere Blu per tre Comuni della costa

Quest’anno, tre località lungo la costa romagnola hanno ricevuto la conferma della Bandiera Blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale. Le spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli continueranno a sventolare con questa certificazione anche nel 2026. La presenza di questa bandiera indica il rispetto di standard elevati in termini di tutela ambientale e servizi offerti ai visitatori. La notizia è accolta con soddisfazione dagli amministratori locali e dagli operatori turistici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’è grande soddisfazione sulla costa romagnola per la conferma della Bandiera Blu, che anche nel 2026 sventolerà sulle spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. Il prestigioso vessillo internazionale è stato assegnato alle tre località per la qualità delle acque e la gestione sostenibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spagna regina del mare: record mondiale con 677 Bandiere Blu? Cosa scoprirai Quali comuni hanno ottenuto il nuovo marchio contro il caldo estremo? Dove si trovano le 7 spiagge che vincono da quarant'anni? Come... Bandiere Blu 2026: confermata Messina, fa il suo ingresso Lipari. Salgono a dieci i comuni della provincia presentiLa provincia di Messina esulta e da oggi può vantare 10 comuni nel novero delle Bandiere Blu 2026. Temi più discussi: Acque di balneazione 2026. Una Puglia con il mare eccellente; Ischia, acque di nuovo balneabili: il ruolo centrale del monitoraggio biologico per la tutela del territorio. I nuovi rilievi Arpac confermano la qualità del mare; Completati i controlli pre-stagionali sulla qualità delle acque di balneazione in Campania - SNPA; Qualità del mare, Adriatico in buona salute: nel riminese solo due zone non rispettano i parametri. Oggi con ARPA, sulla costa palermitana, è tornata in mare un’imbarcazione completamente rinnovata, sia nella struttura sia nelle attrezzature. Un vero e proprio revamping tecnologico che rafforza la nostra capacità di monitorare la qualità delle acque marin x.com Calabria regina del mare: è record di acque eccellenti, seconda solo alla SardegnaLa Calabria brilla nella classifica Arpa con il 97% di punti eccellenti. Montuoro: «Risultato straordinario, premiati gli investimenti sulla depurazione del Governo Occhiuto». cosenzapost.it Mare pugliese da record: il 99,9% delle acque è «eccellente» per la balneazioneLa Regione certifica la qualità lungo 1000 km di costa: solo un tratto tra quelli monitorati non rientra nella classe più alta, ma resta comunque «buono» ... lagazzettadelmezzogiorno.it