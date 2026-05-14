Qualità del mare e sostenibilità | confermate le Bandiere Blu per tre Comuni della costa
Quest’anno, tre località lungo la costa romagnola hanno ricevuto la conferma della Bandiera Blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale. Le spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli continueranno a sventolare con questa certificazione anche nel 2026. La presenza di questa bandiera indica il rispetto di standard elevati in termini di tutela ambientale e servizi offerti ai visitatori. La notizia è accolta con soddisfazione dagli amministratori locali e dagli operatori turistici.
C’è grande soddisfazione sulla costa romagnola per la conferma della Bandiera Blu, che anche nel 2026 sventolerà sulle spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. Il prestigioso vessillo internazionale è stato assegnato alle tre località per la qualità delle acque e la gestione sostenibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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