Micaela Ramazzotti una sposa tra pizzo e lustrini Il tris di abiti per dire sì a Claudio Pallitto

Da vanityfair.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in un matrimonio che si è svolto nel cuore dell'Umbria. La sposa ha indossato tre diversi abiti, tra pizzo e dettagli lucenti, durante la cerimonia. La coppia ha scelto di celebrare il loro sì in un luogo suggestivo, circondati da amici e parenti. La giornata si è conclusa con un ricevimento che ha visto la partecipazione di numerosi invitati.

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Un sogno tanto atteso si legge su Vogue Italia, che finalmente la coppia è riuscita a coronare con una giornata ricca di emozioni. A officiare le nozze, l'amica Francesca Fagnani, che ha speso parole di affetto per i due sposi traboccanti di felicità. Per questo giorno speciale, anche Micaela Ramazzotti si è lasciata tentare dalla tendenza, ormai consolidata, del cambio look optando per ben tre abiti diversi: uno per il pre-wedding party e due per il giorno del sì. «Nonostante la mia natura moderna volevo essere una sposa romantica per eccellenza» ha raccontato a Vogue Italia l'attrice, che ha affidato ad Atelier Boccia 1944 Casapulla la creazione delle tre proposte esclusive.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti, una sposa tra pizzo e lustrini. Il tris di abiti per dire sì a Claudio Pallitto
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