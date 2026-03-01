sal da vinci e la vittoria a sanremo 2026 dopo la promessa per la malattia dei figli smetto di cantare

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 dopo aver dichiarato di voler smettere di cantare a causa della malattia dei suoi figli. La sua vittoria arriva in un momento in cui aveva annunciato di voler abbandonare il mondo della musica, promettendo di mettere fine alla sua carriera. La sua decisione di partecipare al festival e il successo ottenuto sono stati al centro delle cronache negli ultimi giorni.

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha vinto il Festival con il suo brano “Per sempre sì”, un successo che premia una carriera fatta di tanta gavetta e una vita segnata da diversi momenti difficili. Tempo addietro, l’artista stava per smettere di cantare e aveva fatto anche un voto per suo figlio malato. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 Quando stava per smettere di cantare Chi è il vincitore: il trionfo al Festival dopo la gavetta Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 Il palco dell’Ariston ha incoronato Sal Da Vinci. Il cantante reso noto dal brano “Rossetto e caffè” ha continuato il momento di ascesa della sua carriera, trovando l’apice con la vittoria del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Quando mio figlio aveva la meningite pregavo la Madonnina: se lo salvi smetto di cantare. Stavo per giurare, poi…”: quando Sal Da Vinci raccontò il suo votoDa quando è salito sul palco del teatro Ariston, Sal Da Vinci è stato tra i big di Sanremo 2026 più applauditi.

Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoriaSal Da Vinci ha dedicato la vittoria di Sanremo 2026 alla famiglia e alla sua città, Napoli: dopo essere stato proclamato vincitore sul palco...

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

