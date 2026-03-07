Durante un'intervista a La Confessione di Gomez su Rai3, Cecchetto ha commentato la vittoria di Sal da Vinci a Sanremo, affermando che le polemiche sono esagerate e sottolineando come la canzone rappresenti un territorio. Ha inoltre precisato che, pur non essendo il suo genere, la musica napoletana è attualmente molto viva.

“Le polemiche sulla vittoria di Sal da Vinci a Sanremo? Esagerate. La sua canzone è un pezzo che identifica un territorio, la musica napoletana in questo momento è la più viva, anche se non è il mio genere“. Così Claudio Cecchetto a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 7 marzo alle 20.20 su Rai 3, sull’artista che ha trionfato al festival condotto da Carlo Conti con la canzone ‘Per sempre sì’. “Non è il mio genere – ha aggiunto il fondatore di Radio Deejay – ma quando vedo le persone felici di ascoltare una bella canzone, si divertono e fanno le parodie, per me quello è un risultato”, ha concluso Cecchetto, che si è anche espresso sugli altri due finalisti e ha poi ripercorso la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cecchetto a La Confessione di Gomez (Rai3): "La vittoria di Sal da Vinci a Sanremo? Non è il mio genere, ma la musica napoletana è la più viva"

