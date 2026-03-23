Difendere Cuba e il diritto internazionale convegno promosso dalla Fiom-Cgil

L’incontro sarà dedicato all’analisi della situazione economica e sociale di Cuba, con un focus sul diritto internazionale “Difendere Cuba e il diritto internazionale” è il titolo del convegno promosso dalla Fiom-Cgil e dall’associazione Italia-Cuba, in programma ad Ancona mercoledì 25 marzo. L’iniziativa si svolgerà al circolo Germontari, in viale Colle Verde 2, dalle ore 15 alle 18 circa. L’incontro sarà dedicato all’analisi della situazione economica e sociale di Cuba, con un focus sul diritto internazionale e sulle ricadute dei conflitti in corso sui lavoratori metalmeccanici delle Marche. Sono previsti gli interventi di Sara Galassi,... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Discussioni sull' argomento Cuba è sotto attacco, a difenderla ci pensa Forza Italia in Calabria; Cuba non è sola! Il report della delegazione di USB internazionale a L'Avana per il Nuestra America Convoy; Cuba, il presidente Diaz-Canel: Necessario piano per migliorare preparazione a difesa popolo cubano; Cuba sotto assedio: la battaglia di un popolo contro l’imperialismo.

Cuba, Noi andiamo a difendere la ciliegina: la mobilitazione contro il castigo di TrumpPartirà il 17 marzo dall’Italia l’ European Convoy for Cuba, la missione di cooperazione civile e aiuti sanitari dell’Agenzia per l'interscambio Culturale ... repubblica.it

Speravate restasse a Cuba 5 o 6 anni Macché. È già tornata a difendere l’attuale giustizia italiana. Proprio lei. La solita “donna esempio” di giustizia, secondo certi ambienti. Questa volta, almeno, non si è presentata al seggio in infradito e pantaloncini da mar facebook

Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa. Su uno striscione: "Contro le aggressioni imperialiste, difendere Cuba socialista" #ANSA x.com