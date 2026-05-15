Per andare in pensione serviranno 5 mesi in più ecco da quando

Entro il 2029, l'età richiesta per andare in pensione aumenterà di cinque mesi. Nei prossimi tre anni, le principali prestazioni previdenziali subiranno modifiche in linea con questa variazione. Le nuove regole entreranno in vigore progressivamente e interesseranno lavoratori di diverse categorie. Le modifiche sono state determinate da un adeguamento delle normative in relazione all'età pensionabile. Le variazioni riguarderanno sia i requisiti di accesso che le modalità di calcolo delle prestazioni.

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