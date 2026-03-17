Dal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione L’Inps | ecco come cambiano requisiti e finestre

A partire dal 2027, sarà necessario un mese in più di contributi per andare in pensione. L’Inps ha pubblicato una circolare che chiarisce le modifiche ai requisiti e alle finestre di accesso alla pensione, aggiornando le regole in base alla speranza di vita prevista per il biennio 2027-2028. La novità riguarda milioni di lavoratori italiani che si preparano a questo cambiamento.

Roma, 17 marzo 2026 – La circolare Inps del 16 marzo mette ordine in uno dei dossier più sensibili per milioni di lavoratori: l’ adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita nel biennio 2027-2028. Il punto politico e tecnico più rilevante è che lo scatto previsto non entrerà in vigore tutto insieme. In pensione più tardi. Pensione di vecchiaia. Anticipata ordinaria. Anticipata contributiva. Lavoratori precoci. Le finestre. La filosofia della circolare. Il decreto interministeriale del 19 dicembre 2025 aveva fissato un aumento di tre mesi a partire dal 1° gennaio 2027, ma la legge di Bilancio 2026 ne ha ammorbidito l’impatto: nel 2027 l’aumento sarà di un solo mese, mentre dal 2028 scatterà l’incremento pieno di tre mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione. L’Inps: ecco come cambiano requisiti e finestre Articoli correlati Leggi anche: Pensione: dal 2027 cambieranno i requisiti. Vecchiaia da 67 anni e un mese. Tutto su pensione anticipata e pensione contributiva. Dati INPS Inps, requisiti per andare in pensione nel 2026: cosa cambiaIl panorama previdenziale italiano si ridisegna nel 2026, con significative implicazioni per chi aspira alla pensione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal 2027 ci vorrà un mese in più per... Discussioni sull' argomento INPS pensioni anticipate indicazioni operative su prime scadenze e requisiti per uscita dal lavoro; Pensioni, ecco a che età si potrà andare dal 2027: dalla vecchiaia all'anticipata, tabella dei requisiti. Inps, dal 2027 un mese in più per la pensione, ecco gli esclusi(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Dal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione mentre dal 2028 i mesi in più rispetto agli attuali saranno tre: lo chiarisce l'Inps sulla base di quanto prevede la leg ... msn.com Dal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensioneDal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione mentre dal 2028 i mesi in più rispetto agli attuali saranno tre. notiziariofinanziario.com Redditi da lavoro, la Certificazione unica è on line: come ottenerla e le scadenze Il documento obbligatorio è stato rilasciato entro il 16 marzo. I pensionati possono ottenerla dal sito Inps o tramite i Caf - facebook.com facebook Se mi fossi beccato un megamultone dall’ #INPS per aver sottopagato i dipendenti, forse non avrei tanta voglia di fare il ganassa con i problemi (presunti) degli altri. Ma loro sono #fanpage #sinistradimentecatti x.com