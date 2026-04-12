Pentathlon Blanka Guzi trionfa nella prima tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo

A Il Cairo si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, durante la quale la magiara Blanka Guzi ha conquistato la vittoria nella finale individuale femminile. La competizione ha visto sul podio anche le atlete neutrali Anastasiya Malashenoka e Viyaleta Hureyeva, rispettivamente seconda e terza posizione. La gara si è svolta nel rispetto del calendario internazionale, con le atlete che si sono sfidate nelle diverse discipline del pentathlon.

La finale individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso a Il Cairo, in Egitto, premia la magiara Blanka Guzi, che precede le atlete individuali neutrali Anastasiya Malashenoka e Viyaleta Hureyeva, rispettivamente seconda e terza. Nessuna azzurra era riuscita ad entrare tra le 18 finaliste. La vittoria va alla magiara Blanka Guzi, partita quinta nel laser run finale e giunta al successo finale grazie al miglior tempo nella prova conclusiva, per un totale di 1488 punti. Volata serrata per gli altri due gradini del podio: sfida tra atlete individuali neutrali, con Anastasiya Malashenoka che col terzo tempo parziale nel laser run chiude a 10? dalla testa, con 1478 punti e brucia Viyaleta Hureyeva, terza a quota 1477, a 11?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Blanka Guzi trionfa nella prima tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in EgittoSi avvicina l’inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in... Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il CairoSeconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno.